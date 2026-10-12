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Зеленский в ярости, европейцы в шоке: Россия и США выводят отношения из кризиса

Зеленский в ярости, европейцы в шоке: Россия и США выводят отношения из кризиса

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Последние месяцы глава киевского режима Владимир Зеленский апеллировал к США, обвиняя Россию в терроре, в расчете получить от Штатов то ракеты Patriot, то новые санкции.

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