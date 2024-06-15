Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    у нас в России очень много мусульман и других национальностей которые сейчас плечом к плечу  уничтожают сатанинско- ф...Мусульманский пра...
  • Leon
    Типичный карго-культ, чтобы всё было как у людей, раз уж заграница не пускает.Красочный забег п...
  • Betahon
    Макарону, пытающемуся всеми фибрами представить себя в духе Наполеона, надо напомнить, что после взятия Парижа его ид...Горожан пригласил...

Олег Николаев рассказал об истории чувашской борьбы керешу

Олег Николаев рассказал об истории чувашской борьбы керешу

Борьба керешу — это национальный вид единоборства, который всегда проводился в рамках Акатуя. Об этом рассказал корреспонденту Информационного Центра Правительства Москвы глава Чувашской Республики Олег Николаев в рамках празднования чувашского национального праздника Акатуй на ВДНХ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх