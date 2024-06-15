Олег Николаев рассказал об истории чувашской борьбы керешу

Борьба керешу — это национальный вид единоборства, который всегда проводился в рамках Акатуя. Об этом рассказал корреспонденту Информационного Центра Правительства Москвы глава Чувашской Республики Олег Николаев в рамках празднования чувашского национального праздника Акатуй на ВДНХ.
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