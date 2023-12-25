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СМИ Израиля: Египет представил план достижения мира в секторе Газа, состоящий из трёх пунктов

СМИ Израиля: Египет представил план достижения мира в секторе Газа, состоящий из трёх пунктов

Египет представил план достижения мира в секторе Газа, состоящий из трех пунктов. На первом этапе планируется установить перемирие между враждующими сторонами на две недели, во время которого ХАМАС освободил бы 40 удерживаемых им заложников в обмен на 120 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

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