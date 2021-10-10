Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота сдали квартальную проверку по физической подготовке

В частности, солдаты, сержанты и офицеры на время выполняли марш-броски с оружием на 5 километров, отрабатывали специальные комплексы приемов армейского рукопашного боя с автоматами и штык-ножами.
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