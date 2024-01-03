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Миранчук о 3:1 с «Сассуоло»: «Рад, что забил и отдал голевой пас, я в хорошей форме. Гасперини просит много играть на последних 16 метрах»

Миранчук о 3:1 с «Сассуоло»: «Рад, что забил и отдал голевой пас, я в хорошей форме. Гасперини просит много играть на последних 16 метрах»

«Матч был важным, я рад, что забил и отдал голевую передачу, доволен игрой команды. Двигаемся дальше.

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