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Корнев о 3-м месте в пасьюте: «Работал на рубеже быстро, но это был неоправданный риск»

Сегодня российский биатлонист занял третье место в гонке, допустив три промаха. «Волнения не было, но все равно я понимал, что сзади Эдуард (Латыпов) и Кирилл (Бажин).

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