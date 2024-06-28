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Путин поздравил российских школьников с окончанием учебного года

Путин поздравил российских школьников с окончанием учебного года

Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников с окончанием учебного года. Он отметил, что этот день особенный и волнующий, поскольку начинается новый этап жизни, на котором молодым людям придется самостоятельно принимать ключевые решения.

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