Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников с окончанием учебного года. Он отметил, что этот день особенный и волнующий, поскольку начинается новый этап жизни, на котором молодым людям придется самостоятельно принимать ключевые решения.
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