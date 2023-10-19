СК: экс-заммэра Рыбинска задержан по обвинению в получении особо крупной взятки

Старший помощник руководителя следственного управления Ярославской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Алена Корчагина сообщила о задержании неназванного бывшего заместителя мэра Рыбинска, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.