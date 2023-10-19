Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рекрут
    закону пришел пизд-ц.....Депутат Хамаев из...
  • Андрей Шишинов
    Логичное решение для укронацистов. Зачем платить пенсию инвалидам, когда их можно загнать на минные поля и там могили...Минэкономики Укра...
  • Валентин Воробьев
    Бряхня! А на фото Алка самодовольно скалит зубы.Дизайнер Аксенова...

СК: экс-заммэра Рыбинска задержан по обвинению в получении особо крупной взятки

СК: экс-заммэра Рыбинска задержан по обвинению в получении особо крупной взятки

Старший помощник руководителя следственного управления Ярославской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Алена Корчагина сообщила о задержании неназванного бывшего заместителя мэра Рыбинска, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх