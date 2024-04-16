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Гущин забил «Эдмонтону». Это 1-й гол форварда «Сан-Хосе» в этом сезоне НХЛ – в 3-м матче

Гущин забил «Эдмонтону». Это 1-й гол форварда «Сан-Хосе» в этом сезоне НХЛ – в 3-м матче

«Шаркс» проиграли «Ойлерс» (2:9) в игре регулярного чемпионата НХЛ.  22-летний россиянин провел свой 3-й матч в текущем сезоне лиги и забросил первую шайбу.

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