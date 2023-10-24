Объем закупок у малого и среднего бизнеса РФ в 2023 году достиг рекордной суммы

Объем закупок крупнейших заказчиков у малых и средних предприятий-поставщиков по итогам трех кварталов 2023 года достиг рекордной суммы 3,84 трлн рублей, что больше аналогичного периода 2022-го на 25% (на 776,9 млрд рублей).
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