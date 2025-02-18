"Гнилье". Панкратов-Черный высказался о сбежавших из России артистах

Он напомнил, что их предки были военными и патриотами своей страны Александр Панкратов-Черный заявил, что не ожидал от некоторых коллег такого отношения к РФ, которое они проявили после начала спецоперации.
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