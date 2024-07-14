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Байден поручил Секретной службе обеспечить защиту Трампа

Байден поручил Секретной службе обеспечить защиту Трампа

Американский лидер Джо Байден распорядился, чтобы Секретная служба США приняла необходимые меры для обеспечения безопасности экс-главы Белого дома и его главного оппонента Дональда Трампа, на которого 13 июля совершили покушение.

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