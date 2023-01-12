Происшествия

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В Московской области мужчине предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений в отношении пенсионерки, а также избрана мера пресечения

Следователем ГСУ СК России по Московской области 27-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в изнасиловании, разбое, умышленном уничтожении чужого имущества, а также в  покушении на убийство с целью скрыть другое преступление (ч.

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