В Московской области мужчине предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений в отношении пенсионерки, а также избрана мера пресечения

Следователем ГСУ СК России по Московской области 27-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в изнасиловании, разбое, умышленном уничтожении чужого имущества, а также в покушении на убийство с целью скрыть другое преступление (ч.
Следователем ГСУ СК России по Московской области 27-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в изнасиловании, разбое, умышленном уничтожении чужого имущества, а также в покушении на убийство с целью скрыть другое преступление (ч.
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