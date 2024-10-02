🫡🇷🇺Российские дроноводы точным ударом уничтожили автомобиль доставляющий боевиков ВСУ и боеприпасы на передовую🔥 #ВСУ #СВО #Бандеромобиль #Автомобиль.
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🫡🇷🇺Российские дроноводы точным ударом уничтожили автомобиль доставляющий боевиков ВСУ и боеприпасы на передовую🔥 #ВСУ #СВО #Бандеромобиль #Автомобиль.
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