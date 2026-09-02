Оценки The Blood of Dawnwalker, мощный слив данных Steam, геймплей нового DLC для «Ведьмака 3»…

Журналисты опубликовали обзоры The Blood of Dawnwalker, поделились впечатлениями от Orbitals и выставили финальные оценки Onimusha: Way of the Sword; CD Projekt RED показала 12 минут игрового процесса DLC Songs of the Past для The Witcher 3: Wild Hunt и раскрыли свежие подробности о ремастере; авторы Fable (2027) рассказали сколько времени уйдёт на .
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