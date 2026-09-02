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Оценки The Blood of Dawnwalker, мощный слив данных Steam, геймплей нового DLC для «Ведьмака 3»…

Оценки The Blood of Dawnwalker, мощный слив данных Steam, геймплей нового DLC для «Ведьмака 3»…

Журналисты опубликовали обзоры The Blood of Dawnwalker, поделились впечатлениями от Orbitals и выставили финальные оценки Onimusha: Way of the Sword; CD Projekt RED показала 12 минут игрового процесса DLC Songs of the Past для The Witcher 3: Wild Hunt и раскрыли свежие подробности о ремастере; авторы Fable (2027) рассказали сколько времени уйдёт на .

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