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Медведев удивлен уходом из «Ростова»: «Не предложили новый контракт. В «Пари НН» не так много нужно играть ногами, не так много риска» 

Медведев удивлен уходом из «Ростова»: «Не предложили новый контракт. В «Пари НН» не так много нужно играть ногами, не так много риска» 

— Вы впервые за долгое время работаете не с Виталием Кафановым. Разница большая? — Да не сказать, что я давно работаю только с ним.

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