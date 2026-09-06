Транспортные полицейские провели антитеррористический час безопасности для студентов астраханского колледжа

В День солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителем Общественного совета организовали и провели масштабный профилактический урок безопасности для учащихся Астраханского государственного политехнического колледжа.
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