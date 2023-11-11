Ученые нашли сахар будущего: мы сможем есть конфеты и одновременно снижать давление

Вы наверняка слышали, что слишком большое количество сахара в рационе — это очень вредно. Однако неужели сладкоежкам придется всю жизнь себя ограничивать? Доктор медицинских наук Олег Медведев уверен: уже в ближайшем будущем человечество сможет решить эту проблему.