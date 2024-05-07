Как в барнаульском "Сталин-центре" пройдет спиритический сеанс с вызовом духа Сталина

"Спиритические сеансы" пройдут в формате театральной постановки в "Музейную ночь" Алтайское отделение партии "Коммунисты России" в "Ночь музеев" 18 мая проведет в "Сталин-центре" несколько спиритических сеансов, на которых вызовут дух "вождя народов" Иосифа Сталина.