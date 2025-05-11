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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев про Fan ID на матчах Кубка: «Введут, и довольно быстро. Есть решение, с ним надо считаться. Нет ничего сложного в том, чтобы его оформить. Протестовать можно сколько угодно»

Губерниев про Fan ID на матчах Кубка: «Введут, и довольно быстро. Есть решение, с ним надо считаться. Нет ничего сложного в том, чтобы его оформить. Протестовать можно сколько угодно»

«Эта история – как с гимном Сергея Михалкова, который «слушать будут стоя». Можно сколько угодно говорить, нравится или не нравится.

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