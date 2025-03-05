Ирина Дубцова поделилась редкими кадрами с сыном в честь его дня рождения (видео)

Певица Ирина Дубцова поздравила своего сына Артема с днем рождения, который сегодня отмечает 19 лет. В своем блоге артистка трогательно обратилась к нему, написав: «С днем рождения, мой любимый взрослый сын.
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