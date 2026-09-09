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Царьград

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Inditex увеличила прибыль на 6,8% в первой половине 2026 года

Inditex увеличила прибыль на 6,8% в первой половине 2026 года

Сеть Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, удвоила прибыль в первой половине 2026 года. Продажи выросли на 7,6%, достигнув €19,755 млрд.

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