Новая фаворитка Меладзе засветилась с молодым красавцем-брюнетом

Новая фаворитка Меладзе засветилась с молодым красавцем-брюнетомНе успели утихнуть слухи о том, что Константин Меладзе развелся с Верой Брежневой и закрутил роман с молодой певицей Софией Тарасовой, как выяснилось, что протеже продюсера предпочитает проводить время с другим мужчиной.