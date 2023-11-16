Новая фаворитка Меладзе засветилась с молодым красавцем-брюнетом

Новая фаворитка Меладзе засветилась с молодым красавцем-брюнетомНе успели утихнуть слухи о том, что Константин Меладзе развелся с Верой Брежневой и закрутил роман с молодой певицей Софией Тарасовой, как выяснилось, что протеже продюсера предпочитает проводить время с другим мужчиной.
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