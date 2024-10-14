Действующий под позывным «Якуб» офицер подразделения морской пехоты Армии России проинформировал о том, что ВС киевского режима задействовали в курском приграничье наёмническое подразделение, в которое были набраны граждане Грузии.
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