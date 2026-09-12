Новая реформа Минцифры: Интернет станет золотым и пустым?

Представьте: ваш домашний провайдер, который работает уже 15 лет, вдруг прекращает деятельность. А новый тариф от крупного оператора – на 30% дороже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЕ Генерал Гурулёв п...
- ZS Ищенко: Демократы...
- ФА Самую жуткую прав...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым