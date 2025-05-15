Павел Малкова рассказал о подготовке летних лагерей к отдыху 26 000 детей

По славам губернатора, предполагается, что на отдых отправятся свыше 26 000 юных рязанцев. "Это в том числе детей участников СВО, из многодетных семей, детей с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - отметил Павел Малков.