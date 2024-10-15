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Разведка ФРГ: Германия находится в прямом столкновении с Россией

Разведка ФРГ: Германия находится в прямом столкновении с Россией

Хотят того немцы или нет, но Германия уже находится фактически в состоянии войны с РФ. Об этом, выступая в бундестаге, заявил президент Федеральной разведслужбы ФРГ Бруно Каль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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