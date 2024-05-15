СК предъявил обвинение двум врачам клиники Хайдарова, задержанным накануне

Следственный Комитет предъявил обвинение двум врачам клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова. Накануне они были задержаны по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть (п.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии