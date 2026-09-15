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«Не хочу никого обременять»: трагический уход Руфины Нифонтовой и тайны жизни актрисы с несгибаемым характером

«Не хочу никого обременять»: трагический уход Руфины Нифонтовой и тайны жизни актрисы с несгибаемым характером

Роль Кати Булавиной в киноэпопее «Хождение по мукам» принесла ей всесоюзную славу, а сцене Малого театра она отдала почти сорок лет жизни.

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