Россиянка: «Такого, как в Майами, в России я не наблюдала. Там все живут, как в 2000-е. Деревня с психами, бомжами»

Российская модель Кристина Кустова-Гагонина устроила сессию вопросов и ответов для своих подписчиков в популярной социальной сети.
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