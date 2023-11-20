Агрессивные макаки напали на трехмесячного мальчика и прокусили ему череп

В Таиланде дикие обезьяны набросились на младенца и прокусили ему череп. Трехмесячный мальчик находился один дома и пил молоко, когда стая яванских макак ворвалась в помещение и забралась в его детскую кроватку.
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