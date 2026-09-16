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Нижегородская правда

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Нижегородец открыл собственную музыкальную студию благодаря социальному контракту

Нижегородец открыл собственную музыкальную студию благодаря социальному контракту

Житель Нижнего Новгорода Дмитрий Стольников открыл собственное дело в сфере музыкального образования благодаря социальному контракту.

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