В Румынии одобрили запрос Минобороны о закупке 200 ракет для ЗРК "Патриот"

На заседании правительства Румынии был утвержден запрос министерства национальной обороны о начале процедуры закупки ракет типа PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile, Tactical) для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.
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