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Региональная Юридическая Служба

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Пара из Новой Зеландии нашла идеальный образ жизни — они стали хаусситерами

Пара из Новой Зеландии нашла идеальный образ жизни — они стали хаусситерами

Фото: Соцсети Пара из Новой Зеландии нашла идеальный образ жизни, став хаусситерами. Новости дня за сегодня сообщают, что они постоянно путешествуют, не тратя деньги на аренду или коммунальные услуги, и регулярно знакомятся с новыми людьми.

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