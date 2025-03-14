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Путин умело обхитрил Зеленского: Теперь Киев в более невыгодном положении — NYT

Путин умело обхитрил Зеленского: Теперь Киев в более невыгодном положении — NYT

Условия России по перемирию поставили Украину в более невыгодное положениеАмериканская газета The New York Times проанализировала условия России по перемирию и пришла к выводу, что их реализация поставит Украину в ещё более невыгодное положение.

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