Коренной перелом: завершается решающий год спецоперации на Украине ТАСС/Алексей Коновалов 6113 прочтений 2 дня назад Оглавление Киев был надломлен массой поражений Впереди ждет финальная фаза СВО Первый итог уходящего года.
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