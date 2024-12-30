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Коренной перелом: завершается решающий год спецоперации на Украине

Коренной перелом: завершается решающий год спецоперации на Украине

Коренной перелом: завершается решающий год спецоперации на Украине ТАСС/Алексей Коновалов 6113 прочтений 2 дня назад Оглавление Киев был надломлен массой поражений Впереди ждет финальная фаза СВО Первый итог уходящего года.

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