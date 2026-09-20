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Хирург спас бойца СВО во время рейса из Южно-Сахалинска в Москву

Хирург спас бойца СВО во время рейса из Южно-Сахалинска в Москву

На борту самолета, летевшего из Южно-Сахалинска в Москву, военному резко стало плохо. На помощь бойцу спецоперации пришел хирург из Чебоксар Жамбулат Байханов, пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

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