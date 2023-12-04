Спутник «Скиф-Д» из программы «Сфера» закончил летные испытания

Космический спутник экспериментального назначения «Скиф-Д», который относится к федеральному проекту «Сфера» и ставший первым орбитальным аппаратом из этой программы, завершил все требуемые летные испытания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии