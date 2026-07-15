В четырёх домах района инвалиды-колясочники смогут без усилий выезжать из дома

Четыре дома в районе Южное Тушино оборудуют подъемными платформами для инвалидов-колясочников. Как пояснил заместитель руководителя Департамента капремонта Москвы Евгений Адамов, платформ будут вертикальными или наклонными.
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