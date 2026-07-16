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Царьград

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Родник в Ясеневе благоустроили после обращения жителей к депутату Романенко

Родник в Ясеневе благоустроили после обращения жителей к депутату Романенко

Благоустройство родника на Литовском бульваре в районе Ясенево полностью завершено. Работы были начаты после обращения местных жителей к депутату Государственной думы, Герою России и лётчику-космонавту Роману Романенко.

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