Родник в Ясеневе благоустроили после обращения жителей к депутату Романенко

Благоустройство родника на Литовском бульваре в районе Ясенево полностью завершено. Работы были начаты после обращения местных жителей к депутату Государственной думы, Герою России и лётчику-космонавту Роману Романенко.
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