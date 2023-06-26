Война между СССР и США (полномасштабный обмен ядерными ударами) в 1960–1980-е годы – страшный сон для глав государств всех стран мира.
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