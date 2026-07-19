ВС РФ ликвидировали остатки ВСУ в «кармане» под Юрченково Судя по всему, российским военным удалось полностью ликвидировать остатки сил ВСУ, относительно долгое врем.
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ВС РФ ликвидировали остатки ВСУ в «кармане» под Юрченково Судя по всему, российским военным удалось полностью ликвидировать остатки сил ВСУ, относительно долгое врем.
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