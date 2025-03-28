Высоко в горах Боливии есть дома, которые заставят поверить в инопланетян

На высоте 4000 метров над уровнем моря в горах Боливии раскинулся город Эль-Альто. Преимущественно охряно-красный, он полон тысяч низких кирпичных домов, похожих на спичечные коробки, чьи недоделанные и неокрашенные фасады выстроились вдоль пыльных неасфальтированных дорог.