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Высоко в горах Боливии есть дома, которые заставят поверить в инопланетян

Высоко в горах Боливии есть дома, которые заставят поверить в инопланетян

На высоте 4000 метров над уровнем моря в горах Боливии раскинулся город Эль-Альто. Преимущественно охряно-красный, он полон тысяч низких кирпичных домов, похожих на спичечные коробки, чьи недоделанные и неокрашенные фасады выстроились вдоль пыльных неасфальтированных дорог.

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