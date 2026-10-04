Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Простой и наглядный тест на причину начать Западу войну с Россией

Простой и наглядный тест на причину начать Западу войну с Россией

Для начала несколько карт, а потом их слегка откомментирую.  Страны НАТО:    Страны НАТО и страны из других регионов, входящие с ними в коалицию и имеющие госдолг от 50% и выше 100% ВВП:    Страны из перечисленных выше, имеющие крайне незначительные природные запасы энергоресурсов:    Наиболее агрессивные в отношении России страны, участвующие словом и делом в конфликте, пока ограниченном территорией Украины:    Как и обещал, подробный комментарий: No comments.

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Новый комментарий от пользователя
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Владимир Акулов

Причины агрессивности Запада....­Что такое эмпатия?
Это не только способность чувствовать и понимать , что чувствуют другие…
Это еще и умение предвидеть ДЕЙСТВИЯ противника , например , в шахматной игре…
Если играешь с кем-то в шахматы , -ты обязательно должен предвидеть и понимать дальнейшие действия противника против тебя…
А что такое политика и война ?
Это тоже «шахматная» ИГРА , где «фигурами» являются страны , армии , экономики воюющих сторон , их банки…
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