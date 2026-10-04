Простой и наглядный тест на причину начать Западу войну с Россией

Для начала несколько карт, а потом их слегка откомментирую. Страны НАТО: Страны НАТО и страны из других регионов, входящие с ними в коалицию и имеющие госдолг от 50% и выше 100% ВВП: Страны из перечисленных выше, имеющие крайне незначительные природные запасы энергоресурсов: Наиболее агрессивные в отношении России страны, участвующие словом и делом в конфликте, пока ограниченном территорией Украины: Как и обещал, подробный комментарий: No comments.
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