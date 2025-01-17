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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонтьев о 2:4 с «Трактором»: «Нефтехимик» сражался весь матч, до третьего гола игра была равная. Индивидуальные ошибки сводят на нет труд всей команды»

Клуб из Нижнекамска проиграл со счетом 2:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  «Наши бойцы сражались весь матч.

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