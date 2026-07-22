⚡️ Российские военные поразили четыре сухогруза и балкер в акватории Черного моря и в порту «Черноморск» Суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.
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⚡️ Российские военные поразили четыре сухогруза и балкер в акватории Черного моря и в порту «Черноморск» Суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.