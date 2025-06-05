Экс-помощник Трампа: США надо скорее выпутаться из конфликта на Украине

Как можно скорее Соединенным Штатам необходимо выпутаться из конфликта на Украине, заявил бывший руководитель аппарата сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Грей 5 июня в эфире телекомпании Fox News.
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