Противник угрожает России дронами «Лютый» с планирующими авиабомбами

Украинская промышленность старается реализовать возможности по масштабированию дальних ударов. Особый сегмент на этом поле деятельности – беспилотники, которые «обрастают» самыми разнообразными средствами поражения.
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