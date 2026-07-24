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Противник угрожает России дронами «Лютый» с планирующими авиабомбами

Противник угрожает России дронами «Лютый» с планирующими авиабомбами

Украинская промышленность старается реализовать возможности по масштабированию дальних ударов. Особый сегмент на этом поле деятельности – беспилотники, которые «обрастают» самыми разнообразными средствами поражения.

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