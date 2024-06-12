Три взрыва и столбы дыма в небо: Украинские террористы ударили по центру Донецка

В центре Донецка прогремели взрывы, по данным очевидцев, в небо поднимаются столбы дыма.Украинские боевики с утра нанесли серию ударов по Петровскому району Донецка, и около 10 утра ударили по центру города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии