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Роналду попал в старт «Аль-Насра» и впервые выйдет на поле после скандального отъезда из сборной Португалии

Роналду попал в старт «Аль-Насра» и впервые выйдет на поле после скандального отъезда из сборной Португалии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вошел в стартовый состав команды на матч с ФК «Аль-Дирайя».Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вошел в стартовый состав команды на матч с ФК «Аль-Дирайя».

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